Перед широкомасштабным вторжением российских войск Украина имела более 29 млрд долл. золотовалютных резервов.

Национальный банк прогнозирует восстановление международных золотовалютных резервов Украины до довоенного показателя в конце 2024 года.

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете регулятора.

Согласно обнародованному прогнозу регулятора, золотовалютные резервы Украины в течение 2022-2023 лет будут колебаться на уровне около 20 млрд долларов, а приблизиться к довоенному уровню смогут лишь в 2024 году.

"Международная поддержка будет оставаться важным источником валютных поступлений до конца прогнозного периода, что позволит профинансировать значительные объемы бюджетных дефицитов... Резервы повысятся до 29 млрд долл. по состоянию на конец 2024 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли 22,76 млрд долларов, что на 9% меньше показателя на начало июня.

16 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина имеет более 29 млрд долл. золотовалютных резервов.

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