Ключевыми рисками для экономики регулятор считает значительное усиление карантина в Украине и в мире.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых после повышения ее до этого уровня в сентябре.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции к цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно базовому сценарию, для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% по меньшей мере до III квартала 2022 года, а не до II квартала, как ожидалось в июле.

Снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 года составит 7,5% по сравнению с 6,5% в предыдущем прогнозе.

Основным предположением, которое правление НБУ принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Украина достигла соглашения с МВФ на уровне персонала (SLA). Это сделало возможным рассмотрение Советом директоров МВФ первого пересмотра программы stand-by, а также запроса о продлении программы. Выполнение действующей программы stand-by обеспечит поступление необходимого объема официального финансирования в 2021-2022 годах, лучшие условия для внешних заимствований, а также поддержит интерес иностранных инвесторов к гривневым активам. Сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции на уровне цели и удержанию международных резервов в объеме 30-31 млрд долл. в последующие годы", - отметили в Нацбанке.

Ключевыми рисками для экономики регулятор считает значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

Отмечается, что рост заболеваемости на фоне низкого уровня вакцинации в Украине может угрожать более суровым локдауном и более существенным замедлением экономической активности. В то же время в отличие от карантина прошлого года негативное влияние больше будет сказываться на предложении, чем на спросе, что может обусловить усиление проинфляционного давления.

Кроме того, выросли риски более длительного, чем заложено в базовый сценарий, ценового всплеска в мире, который будет давить на внутренние цены

В НБУ подчеркнули, что в случае реализации указанных и других проинфляционных рисков регулятор готов повысить учетную ставку, а также задействовать другие монетарные инструменты уже на декабрьском заседании правления по вопросам монетарной политики.

Повышение учетной ставки:

В июле Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что это продиктовано усилением инфляционного давления и стремлением привести инфляцию к плановым 5% в 2022 году.

В сентябре Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% годовых после повышения ее до 8% в июле.

Автор: Екатерина Жирий