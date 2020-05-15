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Нацбанк на этой неделе купил почти $162 миллиона

17:48, 15 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте регулятора, на этой неделе НБУ не проводил интервенций по продаже валюты, а только пополнял международные резервы и выкупил 161,5 миллиона долларов.

В то же время, с начала года объем продажи валюты превышает объем ее покупки на 363,2 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.

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