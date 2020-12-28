По словам главы НБУ, в следующем году регулятор будет продолжать работу в этом направлении.

Национальный банк Украины предлагает отменить налог на доходы с депозитов, введенный в 2014 году, и в следующем году будут продолжать работу в этом направлении.

Об этом в интервью ЭП заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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"Мы в этом году выходили с инициативой на правительство, чтобы отменить налог на доходы с депозитов. За всю историю независимости Украины такого налога не было. Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. Сегодня этого уже нет, есть достаточная доходная база, и мы считаем, что можно отменить этот налог", - пояснил Шевченко.

"Он состоит из двух составляющих - это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. О военном сборе не идет речь. Пока идет война, его надо оставлять. А вот убрать 18% НДФЛ, смотря на то, что депозитные ставки и так низкие, мы предлагали Министерству финансов и правительству в законе о бюджете. Это не было учтено", - добавил он.

По словам главы НБУ, в следующем году регулятор будет продолжать работу в этом направлении.

Ситуация с депозитами

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь вырос на 1,6% – до 651 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,5%, до 17,7 млрд долл.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь увеличился по сравнению с августом на 3,4% – до 745,6 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 3,8%, до 17,6 млрд долл.

Объем депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% в гривне, на 28,5% в валюте.

По состоянию на 22 октября 2020 года в Украине общий приток средств населения в гривне составил 27%.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за ноябрь вырос по сравнению с октябрем на 1,3% - до 493,1 млрд грн.

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Автор: УНИАН