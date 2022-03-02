Более 253 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

По состоянию на 2 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины 24 февраля 2022 года, всего было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, в частности более 253,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 1,6 млрд грн, в том числе: на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн; на нужды Национальной полиции Украины – 150 млн грн; на нужды Министерства обороны Украины – 1,025 млрд грн .

"В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,53 млрд грн. Напомним, что для помощи Украинской армии Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты", - говорится в сообщении.

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