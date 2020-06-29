Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ - опрос

Более 60% опрошенных считает, что Украине не нужен МВФ и новые кредиты.

Большинство украинцев выступили против сотрудничества нашего государства с МВФ.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного 20-23 июня опроса, которые сегодня обнародованы на сайте Киевского международного института социологии.

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Как отмечается, участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества Украины с МВФ.

В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%).

Также 61% респондентов сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).

Как сообщал УНИАН, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда.

*** Опрос проведен с 20 по 23 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборки не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Во время опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

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