Объединение украинско-польских предприятий считают, что кризис с блокированием границы можно решить путем переговоров и договоренностей.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) и Polska Izba Mleka обеспокоены напряженной ситуацией на границе Украины и Польши, которая препятствует внешней торговле молочной продукцией обеих стран и, заявляют о поддержке начала переговоров правительств наших государств по урегулированию этой ситуации путем переговоров и соответствующих договоренностей. Об этом говорится в общей заявлении двух объединений на Facebook-странице СМПУ, пишет "Телеграф".

Как отмечается в обращении, на этой неделе переговоры министра агрополитики и продовольствия Украины Николая Сольского и министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского по этому вопросу продолжатся.

"Мы, представители молочных отраслей двух стран, просим учесть общую позицию наших отраслевых организаций, представляющих интересы компаний молочной отрасли. Мы хорошо знаем о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас как украинские фермеры, вынужденные работать в условиях войны, так и польские фермеры, которые испытывают постоянное давление из-за слишком высоких экологических и других ограничивающих требований, вводившихся в рамках совместной сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP) в последние годы. Мы знаем также, что польские фермеры находятся под давлением довольно безответственных политических сил, которые используют недовольство польских фермеров, которые несут значительные убытки, вызванные непродуманными регуляторными требованиями. И это проблема не только польских, но и других фермеров ЕС, что подтверждает волна протестов, которая развернулась сейчас в Европе", — говорится в тексте заявления.

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Отмечается также, что сетование на чрезмерное поступление украинской молочной продукции на рынок Польши абсолютно неправомерно, ведь, как и в предыдущие годы, польский молочный экспорт в Украину в пять раз превышает украинский молочный экспорт в Польшу. При этом молочники напоминают, что вопрос о торговле молочной продукцией в прошлом году уже рассматривался правительствами обеих стран. Было принято решение исключить молочную продукцию из списков торговых ограничений. С тех пор баланс торговли молочной продукцией "практически не изменился, а общая ситуация обострилась".

"Мы обращаемся к правительствам Украины и Польши с просьбой учесть особенности торговли молочной продукцией между нашими странами. Желание как украинских, так и польских молочников — как можно скорее восстановить беспрепятственную торговлю, для налаживания которой обе страны работали годами. Это будет отвечать интересам молочных отраслей как Украины, так и Польши", — говорится в обращении Молочников.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на вопрос блокирования границы польскими демонстрантами. По его словам, дело там не в зерне, а в политике.

Также отмечалось, что 12 февраля польские фермеры снова начали блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Движение грузовиков было затруднено сразу на трех направлениях, а позже вообще были заблокированы все КПП.

18 февраля протестующие пытались заблокировать железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной.

Стоит отметить, что протесты проходят по всей Европе против так называемого "Зеленого соглашения" — комплекса мер ЕС, направленных на достижение климатической нейтральности к 2050 году. Этот документ, например, вводит ограничения использования пестицидов и удобрений. Фермеры называют документ "оторванным от реальности", особенно в контексте российского вторжения и якобы наплыва дешевых продуктов питания из Украины.