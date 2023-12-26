Олег Пендзин напомнил, что армию нужно обеспечивать.

Экономист Олег Пендзин прокомментировал возможность мобилизовать дополнительные 500 тысяч украинцев. Он отметил, что для этого не созданы дополнительные финансовые возможности.

"Если власть планирует мобилизовать 450-500 тысяч человек, то для этого нужно найти где-то 500 миллиардов гривень. Где они планируют найти эти средства, мне очень трудно сказать. Поскольку сегодня экономика Украины не генерирует этих средств", - отметил эксперт в комментарии Эспрессо

По его словам, Украине не хватает налогоплательщиков, чтобы обеспечить дополнительную мобилизацию в 500 тысяч человек.

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"Нет такого количества рабочих рук и трудоспособного населения. Это очень серьезные вопросы. Именно этот вопрос и поднял президент Зеленский. Теоретически мобилизовать такое количество человек можно. Впрочем, стоит помнить, что война - это большие деньги. Мобилизовать мы можем много, а вот чем будем обеспечивать такое количество войска - вопрос открытый", - подытожил Пендзин.

Мобилизация 500 тысяч украинцев - последние новости

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Позже глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что большое количество людей в армии нужны, чтобы усилить линию соприкосновения с оккупантами, длина которой составляет более 3 тысяч километров.

По словам военно-политический обозревателя Александра Коваленко, такое количество людей могут мобилизовать в течение года, но их нужно качественно готовить.

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