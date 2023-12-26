Экономист Олег Пендзин прокомментировал возможность мобилизовать дополнительные 500 тысяч украинцев. Он отметил, что для этого не созданы дополнительные финансовые возможности.
"Если власть планирует мобилизовать 450-500 тысяч человек, то для этого нужно найти где-то 500 миллиардов гривень. Где они планируют найти эти средства, мне очень трудно сказать. Поскольку сегодня экономика Украины не генерирует этих средств", - отметил эксперт в комментарии Эспрессо
По его словам, Украине не хватает налогоплательщиков, чтобы обеспечить дополнительную мобилизацию в 500 тысяч человек.
"Нет такого количества рабочих рук и трудоспособного населения. Это очень серьезные вопросы. Именно этот вопрос и поднял президент Зеленский. Теоретически мобилизовать такое количество человек можно. Впрочем, стоит помнить, что война - это большие деньги. Мобилизовать мы можем много, а вот чем будем обеспечивать такое количество войска - вопрос открытый", - подытожил Пендзин.
Мобилизация 500 тысяч украинцев - последние новости
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.
Позже глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что большое количество людей в армии нужны, чтобы усилить линию соприкосновения с оккупантами, длина которой составляет более 3 тысяч километров.
По словам военно-политический обозревателя Александра Коваленко, такое количество людей могут мобилизовать в течение года, но их нужно качественно готовить.