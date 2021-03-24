В то же время украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису, по сравнению с предыдущими.

Основными факторами падения ВВП на 4% в 2020 году стали карантинные ограничения, введенные в Украине и в мире в ответ на распространение COVID-19, а также снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, из-за неопределенности, связанной с пандемией.

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Об этом сказано в комментарии Национального банка, который опубликован на сайте регулятора.

Отмечается, что в то же время украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису, по сравнению с предыдущими. Коронакризис не сопровождался резкой девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса.

"Глубоким было сокращение экономики во II квартале (на 11,2% г/г) вследствие жестких карантинных ограничений. В то же время уже во втором полугодии экономика начала довольно быстро восстанавливаться и практически достигла докризисного уровня в IV квартале 2020 года", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, ключевым фактором падения ВВП в прошлом году было сокращение инвестиций, на что повлияло ухудшение деловых ожиданий предприятий из-за распространения заболеваемости и неопределенность относительно развития пандемии, а также нерешенные вопросы в сфере альтернативной энергетики. Существенный рост капитальных инвестиций продемонстрировали только почтовая и курьерская деятельность вследствие развития служб доставки и онлайн-торговли.

Также в Нацбанке отметили, что потребление домохозяйств по итогам года увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во втором квартале. Оживлению потребительского спроса во втором полугодии 2020 способствовали смягчение карантина, возобновление роста доходов граждан, в том числе благодаря программам социальной поддержки правительства, и переориентация на внутренний туризм.

Сообщается, что в разрезе видов деятельности в 2020 году ухудшились показатели большинства отраслей экономики. В то же время восстановление потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли.

"Устойчивая работа банковской системы и увеличение спроса на страховые услуги поддержали рост валовой добавленной стоимости в финансовой и страховой деятельности. Падение ВВП также смягчила государственная поддержка экономики. Наращивание бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей деятельности в ряде секторов: строительстве, государственном управлении, обороне и охране здоровья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале 2021 года восстановление экономики будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. Дополнительный негативный вклад будут иметь неблагоприятные погодные условия в январе и феврале.

Что этому предшествовало

Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2020 году сократился на 4%, по сравнению с показателем 2019 года.

Ранее Национальный банк оценивал темп снижения реального ВВП Украины в 2020 году на уровне 4,4%, а Министерство экономики торговли и сельского хозяйства на уровне 4,2%.

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Автор: Екатерина Жирий