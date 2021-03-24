Всё больше регионов Украины ужесточают карантин.

Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что уже разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в связке с местной властью.

"Из-за увеличения количества заболевших в Украине всё большее количество регионов попадает в "красный" уровень эпидемиологической опасности. Мы понимаем, что усиленные карантинные ограничения в этих регионах существенно ограничивают деятельность некоторых сфер и предприятий соответствующих отраслей. Потому во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского будут введены денежные выплаты для поддержки по аналогии с той, которую люди получали зимой", - сказал он.

"Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают вследствие введения карантинных ограничений в красных зонах, по 8 тысяч гривен. Но кроме этого, мы ожидаем поддержку органов местного самоуправления дополнительно к средствам, которые выплачивает государство", - добавил премьер.

Что этому предшествовало

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. В Министерстве здравоохранения прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

По состоянию на 22 марта Минздрав включил в "красную" зону Киев, а также 7 областей: это Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области.

Минздрав ежедневно обновляет индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

На основании этих признаков Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности - "желтого", "оранжевого" или "красного", после чего вводятся соответствующие ограничительные меры.

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Автор: Дмитрий Шварц