Под запретом в супермаркетах на время локдауна оказался ряд товаров.

В Украине от 8 января действует локдаун в связи с распространением коронавирус. Ограничения продлятся до 24 января включительно.

Читайте такжеПричем тут контрацептивы и носки: Степанов пояснил логику запретов во время локдаунаОб этом сообщает ТСН.uа.

"Во время локдауна власти разрешили работу только тех заведений, которые обеспечивают жизнедеятельность", говорится в сообщении.

Следовательно, супермаркетам разрешено работать, впрочем, купить там можно не все.

По-прежнему свободно в супермаркете можно приобрести:

продукты питания;

товары личной гигиены;

бытовую химию;

средства связи;

печатную прессу;

корм для животных;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения;

семена;

Все же остальное - под запретом. В частности, вам по закону не имеют права продать одежду и предметы быта, например, губки для мытья посуды или пакеты для мусора.

Полный перечень ограничений на время локдауна от 8 до 24 января смотрите в инфографике.

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Автор: УНИАН