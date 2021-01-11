В Украине от 8 января действует локдаун в связи с распространением коронавирус. Ограничения продлятся до 24 января включительно.
Читайте такжеПричем тут контрацептивы и носки: Степанов пояснил логику запретов во время локдаунаОб этом сообщает ТСН.uа.
"Во время локдауна власти разрешили работу только тех заведений, которые обеспечивают жизнедеятельность", говорится в сообщении.
Следовательно, супермаркетам разрешено работать, впрочем, купить там можно не все.
По-прежнему свободно в супермаркете можно приобрести:
- продукты питания;
- товары личной гигиены;
- бытовую химию;
- средства связи;
- печатную прессу;
- корм для животных;
- лекарственные средства;
- изделия медицинского назначения;
- семена;
Все же остальное - под запретом. В частности, вам по закону не имеют права продать одежду и предметы быта, например, губки для мытья посуды или пакеты для мусора.
Полный перечень ограничений на время локдауна от 8 до 24 января смотрите в инфографике.
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