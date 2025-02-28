Курс гривни к евро установлен на уровне 43,11 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции.

Отмечается, что официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,11 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 38 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,44/41,47 грн/долл., а евро - 43,14/43,15 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 28 февраля, снизился на 9 копеек и составляет 41,79 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 43,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,19 гривни, а евро - по курсу 42,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что в начале марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля. При этом общая ситуация валютных изменений будет крайне похожей на март прошлого года, кроме, конечно, курсовых показателей.

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