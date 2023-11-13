Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 13 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,50 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,65 грн.

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Курс валют в Украине

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,73 грн/долл. (продать доллар можно за 37,64 грн), евро – 40,34 грн/евро (курс продажи – 40,20 грн/евро).

На этой неделе ситуация на валютном рынке мало чем будет отличаться от недели предыдущей: на межбанке возможны незначительные колебания курсов валют в зависимости от уровня спроса и предложения, а также от объемов валютных интервенций регулятора, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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