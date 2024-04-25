Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 25 апреля, не менялся и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн, евро – по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не претерпел изменений и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар вырос на 3 копейки, до 39,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,76 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,77 грн/евро).

По новому прогнозу МВФ, в 2024 году ожидается незначительная девальвация гривны, и среднегодовой курс доллара составит 41 грн/долл. Также фонд опубликовал прогнозные значения курса гривны до 2029 года включительно. Предполагается, что в 2025 году гривна ослабнет до 45,8 грн/долл., а в 2027 году пересечет отметку в 50 грн/долл.

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