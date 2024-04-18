Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро - 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 апреля, вырос на 9 копеек - до 39,89 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

Курс валют Киев

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,85 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,74 грн.

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Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,90 грн/евро, а курс продажи - 42,72 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,55 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,06 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что курс доллара в Украине на сегодня полностью согласован Национальным банком, и вряд ли регулятор повысит эту планку выше 40 гривен за доллар.

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