Курс гривны к евро установлен на уровне 42,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривна ослабла на 19 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,59/39,61 грн/долл., евро - 42,18/42,19 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 апреля, вырос на 15 копеек - до 39,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне после выходных не изменился и составляет 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,55 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, снизился на 5 копеек и составляет 42,85 гривны за евро.

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