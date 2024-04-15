Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,53 грн, евро - 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,55 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, снизился на 5 копеек и составляет 42,85 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,95 гривны, евро - по курсу 41,85 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 39,53 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен и составляет 42,55 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 2 копейки - до 39,50 гривны за доллар в среднем (продать доллар можно за 39,40 гривны). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 12 копеек и составляет 42,73 гривны за евро (курс продажи - 42,50 гривны за евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 41,97 гривны за евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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