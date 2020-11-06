Национальный банк Украины на понедельник, 9 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,14 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,42 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2813,75 (6 ноября – 2836,43)
100 EUR – 3342,45 (6 ноября – 3358,19)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,09/28,11 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,36/33,37 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на пятницу, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,36 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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