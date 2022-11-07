Курс гривни к евро составляет 39,60 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны ослаб на 10 копеек и составляет 39,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 38,70 грн за евро.

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Курс гривны в Украине во время войны - что известно

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

При этом экономист и специалист экономической экспертной платформы Олег Гетьман отметил, что доллар недостаточно стабилен и если сейчас курс доллара падает, то нет гарантии, что он не увеличится в ноябре или в следующем году.

Кроме того, экономический эксперт Даниил Монин отметил, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

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