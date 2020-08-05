К середине недели курс доллара в Украине перестал расти

Курс гривни к евро ослаб до 32,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 6 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,70 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,90 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк 6 августа, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,70 (5 августа – 27,82)

100 EUR – 32,90 (5 августа – 32,72).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,67/27,69 грн/долл., к евро – 32,80/32,82 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 5 августа установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,82 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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