Курс гривни к евро укрепился до 32,63 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 1 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,82 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,63 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 1 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2782,26 (31 марта – 2788,52)

100 EUR – 32, 629 (31 марта – 3272,33)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,83/27,85 грн/долл., к евро – на уровне 32,65/32,67 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 31 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий