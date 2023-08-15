Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Наличный курс гривнb к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 15 августа, остался на уровне показателя предыдущего дня в 37,40 грн за доллар.

Курс наличного евро в "ПриватБанке" ослаб на 5 копеек - до 41,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 гривень, евро - по курсу 40,40 гривень. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 15 августа, остался на уровне предыдущего показателя в 37,65 гривен за доллар. Относительно евро гривня укрепилась на 5 копеек - до уровня 41,50 гривен за евро.

Видео дня

Международные резервы Украины в июле обновили исторический рекорд: по состоянию на 1 августа 2023 года резервы достигли 41,72 млрд долл. В июле они выросли на 6,9% и второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

По словам финансовых экспертов, значительный объем международной помощи, а следовательно и золотовалютных резервов, будет способствовать, в том числе, курсовой стабильности, ведь регулятор может поддерживать курс с помощью валютных интервенций.

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