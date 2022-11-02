Отмечается, что относительно евро курс гривни не изменился.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 20 копеек – до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,70 грн за долл., евро – 38,50 грн за евро.

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Курс валют в Украине сегодня

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Ранее эксперты отмечали, что в госбюджете на 2023 год курс доллара прогнозируют от 45,8 грн/$ - до 50 грн/$. Но реальный курс может быть ниже.

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