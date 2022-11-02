В госбюджете на 2023 год курс доллара прогнозируют от 45,8 грн/$ - до 50 грн/$. Однако реальный курс может быть ниже.

В течение последних лет в проекте госбюджета Украины Кабмин закладывает пессимистические оценки стоимости доллара. Это делают для того, чтобы предусмотреть высокую прибыль от импортных пошлин. Однако реальный курс может быть ниже прогнозируемых 45-50 грн/$.

Как объяснил OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, ситуация может меняться каждый день. Почти все в прогнозах зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте.

"Если мы исходим из предположения, что к концу следующего года есть возможность закончить активную фазу войны, официальный курс не изменится. Другие курсы привязаны к официальному... Но мне кажется, что вполне реалистичным выглядит курс меньше 40 грн/$", - говорит Паращий.

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Также, как отмечает эксперт, важно понимать, будут ли поступать деньги на восстановление Украины, будет ли поддержка мира.

"Если Россия будет платить большие репарации, гривна будет укрепляться. Но об этом рано говорить, и это не про следующий год, но это про ожидания. А позитивные ожидания также будут влиять на ситуацию", – объясняет Паращий.

Вместе с тем, после окончания войны ситуация на валютном рынке начнет стабилизироваться, в то же время укрепится курс гривны и ослабят ограничения на рынке. Поэтому все прогнозы будут зависеть от обстановки на фронте, подчеркнул эксперт.

Курс валют в Украине

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл. До этого момента в Украине был плавающий курс валют.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

По состоянию на 1 ноября в банковских обменниках Киева курс гривны к доллару ослаб на 30 копеек – до 40,20 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослаб на 10 копеек – до 39,50 грн/евро.

Однако, по мнению экспертов, сегодня идеальное время для покупки наличного доллара в Украине. Поэтому украинцам стоит покупать валюту, которая обязательно принесет прибыль.

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