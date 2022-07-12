При этом в "Приватбанке" курс доллара уже превысил курс евро.

Курс доллара к евро впервые за 20 лет торгуются 1:1.

Об этом сообщает издание Reuters.

"Евро упал до 20-летнего минимума и приблизился к паритету по отношению к доллару из-за опасений, что энергетический кризис направит регион в рецессию, тогда как американская валюта поднялась из-за ожиданий, что Федеральная резервная система будет повышать ставки быстрее и дальше, чем другие страны", - говорится в сообщении.

При этом некоторые украинские банки по состоянию на вторник, 12 июля, уже покупают доллары дороже евро. Так, например, в "ПриватБанке" евро можно продать за 36,30 грн, а доллар - за 36,40 грн.

Как сообщал УНИАН, курс евро к доллару находится на минимуме за 20 лет. На прошлой неделе евро упал на 3,2% относительно доллара, поскольку инвесторы опасаются, что энергетический кризис, вызванный неопределенностью поставок газа из России, может склонить континент к рецессии.

Вас также могут заинтересовать новости: