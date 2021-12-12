В украинских банках по другой цене будут продавать и покупать доллары, полагает эксперт.

Курс доллара в банках Украины на следующей неделе (13 – 19 декабря) немного снизится.

В банках доллары будут продавать клиентам по 27,1 грн, а покупать – по 26,9 грн, поделился прогнозом с "РБК-Украина" аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

"…за минувшую неделю курс доллара (6 – 12 декабря – Ред.) к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05-0,7%...", – отметил эксперт.

По состоянию на субботу, 12 декабря, в государственном "Ощадбанке" доллары покупают у клиентов по 26,90 грн, а продают по 27,25 грн.

Читайте такжеПора вкладывать деньги в другую валюту: американский миллиардер прогнозирует обесценивание доллараВ "ПриватБанке", который также принадлежит государству, курс доллара к гривне такой: покупка – 26,75 грн, продажа – 27,15 грн.

Национальный банк Украины на 13 декабря установил курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн. Официальный курс гривни на 10 декабря составлял 27,10 грн.

Напомним, в проекте бюджета на 2022 год среднегодовой курс доллара в Украине заложен на уровне 28,6 грн. Верховная Рада уже одобрила бюджет на будущий год.

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Автор: Екатерина Присяжнюк