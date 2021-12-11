На днях Нацбанк повысил учетную ставку с 8,5% до 9%.

Повышение Нацбанком учетной ставки с 8,5% до 9% - бесполезно с точки зрения борьбы с инфляционными рисками. Такое решение также несет вред для населения и бизнеса, поскольку может усложнить доступ к кредитному финансированию.

Оно также не остановит рост курса гривни к отметке в 28 грн/$, считает аналитик TeleTrade Сергей Родлер. Об этом он сказал в комментарии UBR.ua.

Эксперт заявил, что НБУ, который обосновал повышение ставки нарастанием инфляционных рисков, "никак их не контролирует". Влияние инфляции он предлагает снижать иными способами.

"Например, в Китае активно боролись с ростом промышленной инфляции, но делали это путем борьбы с истинным источником проблемы - возникшим дефицитом сырьевых товаров и электроэнергии", - отметил Родлер.

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Аналитик предполагает, что НБУ пытается повысить про помощи повышения ставки привлекательность ОВГЗ среди нерезидентов, которые сократили свой портфель в ноябре на 3,07 миллиарда гривень.

Говоря о потенциале для ослабления гривни, Родлер отметил, что она с мая активно дорожает против валют развитых стран. Дешеветь она начала с середины ноября.

"Курс гривны может откатиться до 27 грн/$, но после этого стоит ждать штурма уровня в 27,4/$ и дальнейшее движение в сторону отметки в 28 грн/$", - прогнозирует он.

Повышение учетной ставки:

В июле 2021 года Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что это продиктовано усилением инфляционного давления и стремлением привести инфляцию к плановым 5% в 2022 году.

В сентябре Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% годовых после повышения ее до 8% в июле.

В октябре Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых после повышения ее до этого уровня в сентябре.

9 декабря стало известно, что НБУ повышает учетную ставку до 9% годовых после сохранения ее на уровне 8,5% в октябре.

Автор: Юрий Годован