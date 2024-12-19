Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 19 декабря, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 6 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,14 грн/долл., а продать доллар можно за 42,06 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 43,98 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 19 декабря, составляет 101 543,70 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 310 437,85 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 19 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,90 грн/долл., то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар третий день подряд обновил исторический максимум.

Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,96 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 5 копеек.

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