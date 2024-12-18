Курс гривни к евро установлен на уровне 43,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,90 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар третий день подряд обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,96 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,94/41,96 грн/долл., евро - 44,00/44,01 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара 18 декабря утром составил 42,00 грн/долл., а продать доллар можно за 41,94 грн. Курс наличного евро в обменниках составлял 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,19 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 18 декабря вырос на 10 копеек и составляет 42,10 грн за доллар. Курс евро не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 грн, а евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться вменяемой, а ежедневные курсовые изменения будут разнонаправленными и в целом незначительными.

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