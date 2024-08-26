Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 26 августа, остался на прежнем уровне - 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,70 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,43 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 46,25 грн/евро (курс продажи - 46,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 45,84 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 14 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, по состоянию на 1 сентября вполне возможно, что официальный курс гривны к доллару может зафиксироваться в промежутке 41,4-41,6 грн/долл. Таким образом, по сравнению с официальным курсом доллара на 1 августа, девальвация гривны может составить до 1,4%.

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