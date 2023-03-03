На Межбанке ситуация по доллару изменяться не будет, прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине со 2 до 8 марта в банках будет находиться в пределах коридора от 38 до 39,80 грн/долл., а в обменниках - от 38,30 до 39,15 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что на Межбанке ситуация по доллару изменяться не будет. По его прогнозу, безналичный доллар будет оставаться в пределах коридора от 36,56 до 36,93 грн/долл.

"Спрос будет превышать предложение, и Нацбанк будет продавать валюту из золотовалютных резервов. Сейчас их достаточно, и я прогнозирую что за эту неделю НБУ потратит до 670 миллионов, - отметил эксперт. - Каких-то колебаний по доллару на Межбанке я не вижу".

Что касается наличного валютного рынка, то Козырев прогнозирует следующее:

"Основная часть обменников финкомпаний продолжат работать в режиме "с оборота", потому что сейчас это единственный для них механизм зарабатывать деньги. И какой-то большой игры на повышение или раскачивание рынка я не вижу. Кроме того, пользуясь ситуацией, они если и будут играть, то на понижение".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 2 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева 2 марта курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек - до 39,25 грн/долл. Курс гривни к евро подешевел на 10 копеек - до 41,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 38,90 грн за доллар. курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,00 грн/евро.