Курс гривны к евро установлен на уровне 44,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,24 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,79 грн/евро, то есть гривна выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,22/41,24 грн/долл., евро - 44,79/44,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 17 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар, а курс евро сегодня также не изменился и составляет 45,50 грн за евро.

При этом в валютных обменниках Киева курс доллара сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 41,49 грн/доллар в среднем. При этом продать американскую валюту можно за 41,42 грн.

В то же время, курс наличного евро в обменниках снизился на 8 копеек и составляет 45,42 грн/евро, а курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,25 грн/евро.

Кроме того, эксперты дали новые советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту, а также куда вкладывать деньги, чтобы заработать.

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