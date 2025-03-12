Курс гривни к евро установлен на уровне 45,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, несколько укрепилась. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 45,20/45,22 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 марта подорожал на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 30 копеек и составлял 45,45 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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