На выходных владельцам обменников нет смысла пытаться "разогреть" курс, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 7 апреля, будет находиться в пределах коридора: прием от 38,80 до 39,20 грн/долл. и продажа от 39,25 до 39,40 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро на выходных будет в пределах ценников: прием от 42,20 до 42,60 грн/евро и продажа от 42,65 до 42,90 грн/евро, уверен эксперт.

"На выходных владельцам обменников нет смысла пытаться "разогреть" курс, и большинство сетей обменников финкомпаний проработают эти дни в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах 20-25 копеек и по евро в пределах 20-30 копеек". – отметил Козырев.

По его прогнозу, при достаточно активном проседании курса доллара на межбанке в последние два рабочих дня обменники будут вынуждены на это реагировать и умерят свои аппетиты по курсу продажи как доллара, так и евро на выходных.

Курс доллара в Украине на 8 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,84 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 18 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,09 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 26 копеек.

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