На этих выходных тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением сохранится, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в субботу, 31 августа, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 грн/долл., продажа от 41,30 до 41,55 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"А курс евро на наличном рынке 31 августа -1 сентября будет в пределах: прием от 45,40 до 45,70 гривен и продажа от 45,75 до 46,20 гривень", - отметил он.

По его словам, евро уже традиционно будет главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных за счет большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

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"На этих выходных тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением сохранится, что позволит владельцам обменников в текущих условиях держать спред между покупкой/продажей валюты на среднем уровне в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине на 2 сентября

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,06 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 13 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,50 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек,.

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