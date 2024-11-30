Аналитик предупредил, что оптовые обменники захотят активно заработать на дополнительной потребности украинцев в гривне.

Курс доллара в Украине в субботу, 30 ноября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,70 грн/долл. и продажа - от 41,75 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,30 до 44,20 грн/евро и продажа от 44,30 до 44,50 грн/евро.

"Курс приема и продажи по евро будет отличаться в различных сетях обменников значительным многообразием. Поэтому, при необходимости проводить операции по валютообмену именно с евровалютой, очень советую потратить лишние 10-15 минут и обойти несколько обменников, или сразу воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать оптимально выгодный курс как сдачи этой валюты, так и ее покупки", - рекомендовал эксперт.

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Он добавил, что оптовые обменники (от 1 000 долларов или 1 000 евро) тоже захотят активно заработать на дополнительной потребности украинцев в гривне в пик сезона распродаж товаров. По его словам, именно поэтому они будут более "щедрыми" как по курсу приема валюты, так и менее "жадными" по курсу продажи валюты.

"Эти группы обменных пунктов будут стараться максимально заработать именно за счет увеличения объемов совершаемых ими валютообменных операций", - резюмировал Козырев.

Курс доллара в Украине 2 декабря

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,58 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,90 гривень за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

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