Курс гривны к евро установлен на уровне 43,74 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,74 гривен за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,68/41,71 грн/долл., евро - 43,85/43,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составила 41,80 грн/долл., что на 7 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 13 копеек и составляет 44,17 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 декабря, не изменился и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, а евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

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