Большинство обменников финкомпаний проработают в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 10 марта, в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 37,90 до 38,30 грн/долл. и продажа от 38,40 до 38,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то, как отметил эксперт, можно ожидать следующие коридоры по ценникам: прием от 40,90 до 41,80 грн/евро и продажа от 41,95 до 42,35 грн/евро.

По словам Козырева, на наличном рынке еще будет ощущаться "эффект 8 марта", что позволит некоторым финансистам пытаться занижать курсы приема валюты у населения, оставляя курс продажи при этом на среднерыночном уровне.

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Большинство обменников финкомпаний проработают в формате "с оборота", но выставят достаточно широкий коридор по ценникам: "Со спредом между покупкой и продажей доллара в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-35 копеек".

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе валютному рынку будет присуще состояние курсовой изменчивости. По его словам, вполне возможны поочередные периоды роста и уменьшения курсов, однако такие изменения вряд ли кого-то удивят, ведь они будут ожидаемыми и незначительными.

Эксперт напомнил, что на межбанке действует режим "управляемой гибкости", выразителем которого является свободное курсообразование.

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