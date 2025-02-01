Ситуативно атмосфера на наличном рынке будет достаточно положительной для гривни, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 1 февраля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,50 до 41,80 грн/долл. и продажа - от 41,85 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,60 до 43,75 грн/евро. и продажа - от 43,80 до 44,10 грн/евро.

"Как всегда, оптовые обменники будут готовы "двигаться" на 5-10 копеек по курсу приема валюты выше и до 5-10 копеек ниже курса продажи валюты гражданам, сравнивая с ценниками их розничных коллег", - отметил эксперт.

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По его словам, ситуативно атмосфера на наличном рынке будет достаточно положительной для гривни, но и "без особого фанатизма" относительно дальнейшего снижения котировок продажи валюты.

Курс доллара в Украине 3 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,32 грн за один евро.

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