Курс евро сегодня подешевел до 42,30 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40,50 грн за доллар. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 42,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 41,30 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,84 грн.

Курс доллара и евро в Украине - какие ограничения сняли

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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21 июля Нацбанк понизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Ранее финансовые аналитики прогнозировали, что курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривень.

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