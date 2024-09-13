Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 сентября, не изменился и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, евро - по курсу 44,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен - 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 21 копейку и составляет 46,08 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 гривни за доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 6 копеек и составляет 45,96 гривни за евро, а курс продажи - 45,79 гривни за евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 гривни за доллар, таким образом, гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,46 гривни за евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение следующей недели общая ситуация на валютном рынке будет оставаться почти без изменений.

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