Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,66 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 8 апреля, подешевел на 10 копеек и составляет 41,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 30 копеек до 45,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,65 гривни, а евро - по курсу 44,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 апреля, подешевел на 21 копейку - до 45,66 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 8 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. По данным на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривна значительно усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 45,05 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 50 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня снизился на 8 копеек и в среднем составляет 41,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,75 гривни за доллар.

В то же время, средний курс евро подешевел на 20 копеек и составляет 45,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: