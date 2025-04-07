Курс гривны к евро установлен на уровне 45,05 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 8 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна значительно усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 45,05 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 50 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,07/41,11 грн/долл., а евро - 45,05/45,08 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41 гривню за доллар, а продать доллар можно по курсу 40,88 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,50 грн/евро, а курс продажи - 45,25 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро 7 апреля составляет 74 796 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 087 860 грн.

Курс доллара в ПриватБанке 7 апреля подешевел на 6 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 25 копеек до 45,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а европейскую - по курсу 44,85 гривни за единицу иностранной валюты.

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