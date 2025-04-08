Продать доллар можно в среднем по курсу 40,75 грн, а евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 8 апреля, снизился на 8 копеек и в среднем составляет 41,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 45,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 40,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,80 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,40 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 8 апреля, составляет 79 420 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 260 400 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 8 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна значительно усилила позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 45,05 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 50 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: