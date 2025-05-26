Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 46,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 26 мая, подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 30 копеек и составляет 47,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,80 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,40 грн/евро, а курс продажи - 47,14 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 26 мая, составляет 109 748 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 536 660 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 26 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,99 грн за один евро, то есть гривна потеряла 6 копеек.

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