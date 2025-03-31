Курс гривни к евро установлен на уровне 44,83 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,83 грн за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,38/41,41 грн/долл., а евро - 44,73/44,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 31 марта снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,18 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне вырос на 7 копеек и составляет 45,17 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 31 марта остался на уровне предыдущего показателя - 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке также не изменился и составляет 45,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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