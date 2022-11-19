Курс евро 19 ноября составляет 40,70 грн.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" подешевел на 15 копеек – 40,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 10 копеек – до 40,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,70 грн за долл., евро – 39,50 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл. В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Курс доллара в Украине: последние прогнозы

Напомним, зкономические эксперты прогнозируют, что 19-20 ноября курс доллара в большинстве обменников будут колебаться в пределах коридора: прием 39,90 – 40,20 грн/долл., продажа от 40,25 до 40,80 грн/долл.

Директор департамента казначейства акционерного общества "Коммерческий Индустриальный Банк" Герман Марченко выразил уверенность, что до конца ноября курс доллара в Украине будет находиться в пределах отметки 41 грн/долл.

А вот в первой половине декабря курс доллара может увеличиться в среднем на 3%, то есть до отметки в 42 грн/долл, прогнозирует эксперт.