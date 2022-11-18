На курс будут влиять два главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса, отметил экономист.

До конца ноября курс доллара в Украине будет находиться в пределах отметки 41 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства акционерного общества "Коммерческий Индустриальный Банк" Герман Марченко, отметив, что в начале декабря может сработать так называемый "сезонный фактор", и курс доллара "подскочит" в среднем до 3%, передает 24 канал.

"К концу ноября на курс будут влиять два главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы имеют взаимовлияние", – отметил эксперт.

Он добавил, что успехи Вооруженных сил Украины несколько снижают давление на наличный валютный рынок.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 18 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 18 ноября курс гривни к доллару не изменился и составляет 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 22 копейки – до 41,28 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,15 грн за долл., евро – 40,30 грн за евро.

Кабинет министров Украиныпрогнозирует, что в 2023 году курс доллара перевалит за 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.