Курс гривны к евро установлен на уровне 43,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,48 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, немного подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,92 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,48 - 40,50 грн/долл., евро - 43,94 - 43,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 29 мая, вырос на 33 копейки - до 40,95 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 40 копеек и составляет 44,70 гривны за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подоро жал на 38 копеек и составляет 41,10 гривны за доллар в среднем, а продать доллар можно за 40,90 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 39 копеек и составляет 44,74 гривны за доллар. При этом курс продажи установлен на отметке 44,50 гривны за евро.

По мнению экономиста Александра Савченко, курс доллара может вырасти до уровня в 41 гривну в ближайший месяц или полтора.

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