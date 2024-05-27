Отмечается, что гривневые депозиты теряют свою привлекательность.

Гривня постепенно теряет привлекательность как средство получения прибыли. Эксперты же считают, что причин для паники нет.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что при нынешнем среднем курсе покупки доллара депозиты в гривне почти достигли паритета с инвестициями в наличную валюту. В связи с этим экономист посоветовал не открывать новые депозиты в гривне, а обратить внимание на государственные ценные бумаги, доходность которых выше.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что можно рискнуть и продать валюту, а потом дождаться снижения курса и купить ее. По его словам, снижения курса доллара можно будет ожидать в середине июня

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"Определенный риск налицо, но на валютных наличных, купленных полгода назад по 36 грн/доллар, можно теперь заработать четыре гривны на каждом долларе, в пересчете это 22% годовых, больше чем на депозитах и ОВГЗ. Но можно и проиграть, если мой прогноз не сбудется, и доллар не подешевеет", - предупредил эксперт.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует купить доллары или евро, потому что потенциал для девальвации гривны до 41 гривень за доллар остается.

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Эксперты считают, что гривна до конца недели продолжит дешеветь. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, НБУ установил официальный курс более 40 грн за доллар, ускорит тренд на падение гривны.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что спрос на валюту скоро пойдет на спад, соответственно подешевеет и доллар.

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